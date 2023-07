Via alla variante ex ’Universal’ Parte la fase di coprogettazione per le 4 attività commerciali

di Francesco Scolaro

Variante commerciale nell’area ex Universal Bench: l’amministrazione si allinea alla richiesta della Regione e avvia la conferenza di copianificazione. Era stato presentato nell’autunno 2021 al Comune il progetto per l’area fra le vie Aurelia Ovest, Olivetti e Aprilia, ex sede della Universal Bench Autonieri e ancora proprietà di Cherubino Nieri, legale rappresentante delle società proprietarie, che ha rilasciato procura speciale alla ‘Pirani Group’ per la richiesta di variante al Regolamento urbanistico. Siamo sulle ‘fasce di bordo’ della Zona industriale apuana: lì è possibile sottrarre spazio a manifatturiero e industriale per destinarlo al commerciale. Il punto, sollevato in particolare dall’assessore regionale Leonardo Marras, era che l’area superficie era troppo grande, anche se frazionata in 4 attività: 6.700 mq equivarrebbero a una ‘grande superficie di vendita’ quindi servirebbe una conferenza di copianificazione, non una variante semplificata.

Valutazione messa nero su bianco da tutta l’assemblea del Consorzio Zia – escluso il Comune di Massa – chiamata lo scorso autunno a dare un parere non vincolante sulla procedura. L’amministrazione sembrava intenzionata ad andare avanti ma il dialogo tecnico fra gli uffici di Regione e palazzo civico è proseguito. Alla fine la scelta è stata quasi vincolata: la giunta in questi giorni ha dato il via al procedimento di formazione della Variante ai sensi della legge regionale 65 del 2014, richiedendo contestualmente l’attivazione della conferenza di copianificazione, precisando comunque che quanto già fatto in ‘variante semplificata’ resta valido. La nuova procedura rappresenterebbe un’integrazione.

La Variante riguarda un’area produttiva dismessa, già edificata, di circa 26.000 mq: ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione in commerciale al dettaglio con frazionamento in 4 attività di cui una alimentare. Previste aree di verde privato come fasce di mitigazione lungo il Fossa Grande e nelle aree di interposizione con i parcheggi che saranno in tutto 500: un terzo circa a uso pubblico e il resto privati, quasi 300 esterni e oltre 200 in autorimessa. La società, a completamento del progetto, presenterà un ulteriore piano attuativo per l’edificio storico lato Carrara prospiciente l’Aurelia, che oggi ospita alcune classi dell’alberghiero Minuto con cambio di destinazione d’uso da industriale a direzionale. Tra gli atti depositati anche lo studio del traffico: l’opera, per i progettisti, non va a sovraccaricare la zona.