Via alla rassegna ’La nostra strada’. Quando il cinema incontra i giovani

Si chiama ’’La nostra strada’ ed è una mini rassegna cinematografica itinerante, dedicata ai più giovani. Si comincia venerdì, alle 16, al cinema Manzoni di Pontremoli, con ’Microbo e Gasolina’, un film di Michel Gondry, a ingresso gratuito. La pellicola, del 2015, narra le vicende di due adolescenti che intraprendendo un viaggio attraverso la Francia a bordo di un’auto costruita artigianalmente: è una tenera storia di amicizia e voglia di libertà. Al termine ci sarà un dibattito coi ragazzi sulle tematiche del film. L’evento è organizzato dalla Società della salute, dal Centro Icaro, dal Centro giovanile Mons. G. Sismondo di Pontremoli, da Aurora Domus, in collaborazione con Jonas La Spezia, un’associazione di psicoanalisi nata il 5 gennaio 2022. Il gruppo di lavoro, formato da psicoterapeuti e psicopedagogista, nasce a partire dal desiderio di promuovere, diffondere e rendere praticabile l’esperienza psicoanalitica applicata in ambito clinico e sociale, attraverso un lavoro che si apre su due strade, che s’incontrano e contaminano.

La mini rassegna itinerante rientra nel progetto ‘Futuro aperto’, una co- progettazione tra pubblico e privato, mai realizzata nella comunità ligure-apuana. Partecipazione, arti e cultura, ambiente e sviluppo sostenibile, ma anche solidarietà, diversità e soprattutto benessere e bellezza sono i temi ispiratori del progetto che nei prossimi anni si svilupperà nei luoghi dell’identità locale, dal Mar Ligure alle Apuane. La rassegna andrà avanti con i film ‘Elemental’, in programma a Mulazzo, ‘Come diventare grandi nonostante i genitori’, a Monzone, ‘Red’, alla Spezia, e infine ‘La nostra strada’ al Centro Icaro, gestito dalla Sds della Lunigiana.

’Elemental’ è un film d’animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn, che segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. Come diventare grandi nonostante i genitori racconta di un gruppo di genitori troppo protettivi che entra i conflitto con gli insegnanti dei figli. Così, invece di aiutarli nella formazione dei ragazzi, diventano ostacoli insormontabili alla loro crescita. ’Red’ è un film diretto da Domee Shi, che racconta la storia di Mei Lee, una tredicenne che, in piena tempesta ormonale, durante i difficili e tormentati anni della pubertà, è pronta a vivere quello che lei stessa definisce "l’anno migliore del mondo". Una mattina, però, Mei Lee si risveglia con fattezze per nulla adolescenziali, ma simili a quelle di un grosso panda rosso dal pelo morbidissimo. ’La nostra strada’ racconta l’ultimo anno delle medie di quattro ragazzi di Palermo, un anno dominato dal cambiamento e dall’incertezza. Il quartiere dove vivono è una gabbia, ma a tredici anni la vita è un’avventura da attraversare. Tra la scuola e il lavoro, i primi amori e la famiglia, Daniel, Morena, Desirée e Simone si affacciano all’adolescenza andando in cerca della loro strada.