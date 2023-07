Via alla demolizione del ‘Tacca’ La Provincia incontra i cittadini

Lavori complessi quelli che partono all’istituto Tacca, che richiedono tempo e soprattutto tanta organizzazione. Per tutti. Per le istituzioni, a partire dalla Provincia che deve seguire passo passo tutti gli stati di avanzamento dei lavori, per i docenti e gli studenti ma anche per le stesse famiglie perché il prossimo anno scolastico cambia tutto. D’altronde stiamo parlando di un intervento di grande rilevanza: circa 3 milioni di euro finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per demolire e ricostruire l’ala lato Massa della scuola. Bisogna chiarire tutto. Se ci saranno classi da spostare e riorganizzare gli accessi, se cambia la viabilità nelle strade intorno coinvolgendo quindi anche la vivibilità dei residenti quali sono i tempi di realizzazione dell’opera e in quante fasi, il cosiddetto cronoprogramma tecnico. Per questo il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha deciso di scendere in campo in prima persona con un faccia a faccia che coinvolgerà i residenti della zona e gli utenti della scuola assieme alla sindaca del Comune, Serena Arrighi, e alla dirigente scolastica Ilaria Zolesi, alla presenza del direttore dei lavori e della ditta aggiudicataria, domani sera alle 21 nel piazzale davanti all’istituto. I lavori sono stati appaltati da Palazzo Ducale per 2.435.781 euro alla ditta Gsm Costruzioni Srl di Pomigliano d’Arco. Al termine dei lavori sarà quindi riconsegnata all’istituto una struttura su due piani per una superficie totale di 705 metri quadrati e una cubatura di 6700 metri cubi . Vi troveranno posto la segreteria, la presidenza, due sale per i docenti, una sala esposizioni, 5 aule e 5 laboratori. La nuova opera dovrebbe essere pronta per giugno 2024. Bisogna rispettare i tempi del Pnrr che prevedono scadenze ben precise.