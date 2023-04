Via alla cura del verde pubblico

Alberi potati e segnaletica nuova del Comune di Licciana Nardi, grazie all’incarico a una ditta specializzata che, dopo i controlli su ogni pianta, ha eseguito la pulizia e, in tre casi, eliminato quelle pericolose che l’amministrazione si impegna a sostituire appena possibile. Potati quindi i 53 tigli di via Roma a Licciana Nardi, sistemati i castagni secolari nell’area verde di Tavernelle che da tempo avevano bisogno di cure. "Lo abbiamo fatto con il sostegno di professionisti che hanno cercato le soluzioni migliori per le piante e per l’incolumità dei cittadini" spiega il sindaco Renzo Martelloni.

Ma i lavori proseguono su tutto il territorio, il primo cittadino Renzo Martelloni ha seguito la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale sugli incroci più pericolosi, distribuiti tra Monti e Terrarossa e in particolare la sistemazione delle strisce pedonali in via Roma in prossimità delle scuole. La segnaletica è stata rifatta anche in via Resistenza, dopo l’asfaltatura; particolare attenzione è stata data all’incrocio che porta a Villafranca, rivisto per la sicurezza di automobilisti e pedoni. A breve sarà integrata altra segnaletica per incrementare ancora la sicurezza di automobilisti e cittadini. "Operazioni necessarie per garantire tutela ai nostri concittadini" conclude il sindaco Renzo Martelloni.