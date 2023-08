Via al grande raduno degli alpini a Fivizzano: il ringraziamento delle autorità

Erano tanti i presenti al raduno delle “Penne Nere“ toscane ed emiliane svoltosi al Passo del Cerreto, sopra Fivizzano. E ad aumentare l’autostima degli alpini, dopo la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del Cerreto Laghi, officiata da monsignor Eugenio Binini, Vescovo emerito della Diocesi di Massa-Carrara- Pontremoli, ci ha pensato il concelebrante, ovvero monsignor Antonio Vigo, cappellano militare e generale di Brigata. A rafforzare l’orgoglio dei tanti alpini toscani, liguri ed emiliani giunti in montagna per celebrare la 19esima edizione della festa delle Brigate e Divisioni Alpine è stata la lettura del messaggio del capo di stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Un documento scritto appositamente per l’annuale incontro sulla montagna appenninica che divide la Lunigiana dalla provincia di Reggio Emilia per evidenziare la fratellanza e la solidarietà che caratterizzano le “Penne Nere“ di entrambi i crinali. E’ stato l’ambìto riconoscimento alla moltitudine di Alpini che hanno invaso nella mattinata la località turistica, dove autorità provinciali e comunali, sia toscane che emiliane, li hanno incontrati ringraziandoli per tutte le opere di solidarietà fatte costantemente nel passato e anche attualmente a favore delle popolazioni della Romagna. Per la parte toscana era presente la vicepresidente della Provincia di Massa Carrara Elisabetta Sordi accompagnata dal labaro decorato di medaglia d’oro alla Resistenza e l’assessore Giovanna Gia del Comune di Fivizzano, con il Labaro decorato di medaglia d’argento al valor militare e di medaglia d’oro al merito civile.

Roberto Oligeri