Vetrina internazionale. Il New York Times:: "Provincia da visitare"

Una posizione di tutto rispetto, la numero 17, all’interno di una lista iper blasonata dove figurano Parigi, Maui, Singapore ma anche Valencia, Antananarivo e Salonicco. La provincia di Massa Carrara è inserita tra le 52 ’travel destination’ consigliate per il 2024 dal prestigioso quotidiano americano New York Times. Un riconoscimento che premia il territorio – la cui offerta brilla per completezza con i mari e monti a distanza ravvicinata, ma non solo – e (ri)apre il dibattito sulla promozione turistica. "Nel tentativo di ridurre la folla che riempie le gallerie degli Uffizi a Firenze, il museo ha trasferito alcuni dei suoi capolavori in luoghi meno conosciuti in Toscana – scrive il New York Times – Nell’ambito dell’ultima iniziativa di “Uffizi Diffusi“, una raccolta di opere tra cui dipinti provenienti dallo studio del pittore barocco italiano Carlo Dolci sarà esposta in primavera nella città di Massa a Palazzo Ducale, che ospita gli uffici della Provincia".

"Una bella sorpresa, è il riconoscimento di un valore che c’è e speriamo possa aiutare ad accendere un riflettore su Palazzo Ducale anche a livello nazionale e regionale – ha detto il presidenrte della Provincia, Gianni Lorenzetti – Questo edificio rappresenta la città, le risorse per metterlo a posto non le abbiamo ma l’attenzione del New York Times può aprire una richiesta di crowdfunding, sarebbe troppo sperare in un benefattore mondiale, basterebbe che gli impegni del Ministero di dare una prima tranche di 3 milioni di euro per rifare le facciate e liberarle, fossero rispettati".

"La vetrina delle ’travel destination’, occasione che aspettavamo per essere scoperti e conosciuti quale meta alternativa in un contesto toscano e italiano già ricco e diversificato – sottolinea il sindaco di Massa, Francesco Persiani – Non ci manca nulla come patrimonio artistico e culturale, basta pensare alla riscoperta e valorizzazione del Castello Malaspina con gli Uffizi Diffusi. Attrattive adatte a un turismo internazionale. L’inserimento nella lista dei luoghi da non perdere nel 2024 è forse anche un modo per gratificare il lavoro svolto in tutti questi anni per la promozione in provincia". "Gli appassionati d’arte possono anche esplorare le circostanti Alpi Apuane da cui è stato estratto il marmo per tanti capolavori – continua il quotidiano americano nel suo endorsement – tra cui il David di Michelangelo, visitare le cave di marmo e magari incontrare uno scultore che scolpisce sul lato della strada".

"Essere in questa lista ci fa piacere ma è anche una cosa che non ci sorprende – chiude la sindaca di Carrara, Serena Arrighi – Il nostro territorio è ricco di storia e quella storia continua a tramandarla grazie a marmo e know how. Non dimentichiamo il nostro bellissimo paesaggio naturale, dove si possono fare esperienze di turismo outdoor, oltre a gustare l’offerta enogastronomica. Lavoriamo per rendere il territorio sempre più attrattivo, obiettivo: scalare la classifica".