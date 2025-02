Veterani dello sport. Barsotti resta presidente

Confermato presidente dei Veterani dello Sport di Massa Enrico Giovanni Barsotti (nella foto), subentrato lo scorso anno a Mauro Balloni. L’assemblea della sezione “Bacchilega-Targioni” dell’Unvs, si è svolta domenica e sono stati 92 i votanti. Eletti nel direttivo i soci: Daniela Alderici, Lodovico Andreazzini, Pierluigi Bellè, Claudia Benedetti, Giovanni Conti, Giuseppe Roni, Nicoletta Roni, Cinzia Targioni, Eliana Targioni, Diego Vitale, supplenti Sergio Bondielli e Luigi Musetti, revisore dei conti Claudio Perfetti. L’assemblea, dopo aver individuato i 5 delegati per l’assemblea nazionale il 15 marzo a Viareggio, ha nominato presidente onorario Ettore Biagini, socio dal 1984, già delegato regionale Toscano per oltre 10 anni, segretario generale per otto e presidente del collegio nazionale Probiviri nell’ultimo quadriennio. Il direttivo ha quindi nominato vice presidenti Eliana Targioni (vicario), Giuseppe Roni e Diego Vitale, tesoriere Sergio Bondielli, confermato segretario Giuseppe Milani, addetti stampa Stefano Guidoni e Alessandro Tabarrani.