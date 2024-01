Veterani critici per i mancati saluti dall’altare

Non si è ancora spenta l’eco in tutta la provincia per la scomparsa di Mauro Balloni, ex presidente dei Veterani dello sport, come testimoniano le tante le testimonianze di affetto e di cordoglio giunte anche in redazione e la grande folla presente ai funerali che si sono tenuti in Duomo. La famiglia, e nella fattispecie la vedova Beatrice Orsi, tramite la sezione ’Bacchilega-Targioni’ dell’Unione nazionale Veterani dello sport, di cui è socia, commossa per la grande testimonianza di affetto tributata al compianto Maurino, ringrazia sentitamente le autorità cittadine, gli enti di volontariato, le associazioni sportive e tutti gli amici e conoscenti che hanno voluto partecipare al suo grave lutto.

Non manca però una polemica. Il direttivo sezionale dei Veterani, infatti, chiede scusa a tutti coloro che, al termine della funzione religiosa in Duomo, non hanno potuto direttamente ascoltare i tanti saluti a Balloni, rivolti solo sul Sagrato. "Una decisione, imprevista e ufficialmente subito non condivisa – affermano i Veterani – che ci ha impedito di farlo durante il rito funebre: ciò ha tra l’altro costretto il nostro vice presidente nazionale, appositamente venuto a Massa in rappresentanza della direzione nazionale, a non poter leggere all’altare la speciale ’Preghiera del veterano sportivo’, come sempre è prassi fare in analoghe circostanze".