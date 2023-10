Il viaggio del Vespanauta: "Vi racconto la mia storia tra sogno e solidarietà"

Filattiera (Massa Carrara), 27 ottobre 2023 - Da Scorcetoli al Bangladesh… in Vespa. Lui è Andrea Delsoldato, il Vespanauta, un giovane della Lunigiana che si è licenziato per inseguire un sogno: raggiungere il Bangladesh a bordo della sua Vespa. Originario di Scorcetoli, frazione di Filattiera, una laurea in Scienze ambientali all’università di Parma e anni di lavoro per una grande azienda, ha preso il coraggio a due mani: si è licenziato ed è partito. Direzione Bangladesh.

Stasera alle 20.45 racconterà la sua storia nei locali della parrocchia di Scorcetoli. Dietro al viaggio c’è un mondo ma soprattutto una storia di solidarietà e la voglia di conoscere una persona speciale. Andrea infatti ha intrapreso il viaggio alla ricerca della giovane che ha adottato a distanza e che dopo mesi di viaggio è riuscito a conoscere. Ha viaggiato a bordo di una Vespa, Ronzinante, chiamata come il cavallo di Don Chisciotte, l’ha caricata con tenda, fornelletto, vestiario da montagna e abiti leggeri, medicinali, poi ha aperto un blog Instagram in cui ha pubblicato foto, emozioni. Tutto è cominciato con la voglia di dedicare un periodo della sua vita a finalità umanitarie, perché non riusciva più a trovarsi nel mondo del lavoro che faceva. Nel giorno del suo trentesimo compleanno aveva deciso di regalarsi l’adozione di una bambina in Bangladesh. "Kakuli aveva 9 anni quando l’ho adottata - dice - la rete che ci ha messo in contatto è quella della Rishilpi International onlus di Milano che contrasta la piaga dei matrimoni precoci nel distretto di Satkhira in Bangladesh. Kakuli ha iniziato ad andare a scuola grazie alle mie donazioni annuali. L’idea di una meta mi aveva sempre un pò spaventato. L’idea di mettere la parola fine a questa avventura surreale a volte mi metteva tristezza. Ma mi dava forza nei momenti difficili, in cui l’unica via d’uscita sembrava la rinuncia. Quel puntino sulla mappa, quella promessa che volevo mantenere a ogni costo. Sarei arrivato e non avrei provato nostalgia. Avrei incontrato Kakuli, la bimba adottata a distanza 3 anni prima, sarei arrivato alla Rishilpi International onlus. Quel 24 dicembre 2022, passata la frontiera del Bangladesh e soli 10 chilometri dalla mia destinazione, il vento in faccia non era pioggia ma lacrime di gioia".