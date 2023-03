Vertenza Sanac, le proposte "Serve un serio cambio di passo Sblocchiamo il dialogo con Arcelor"

"Rivedere la compagine dei commissari Sanac per sbloccare il dialogo con Acciaierie d’Italia". E’ la proposta che fanno al governo i segretari di Uil e Uiltec Nord Toscana, Franco Borghini e Massimo Graziani, per ottenere un cambio di passo e di strategia partendo da una situazione che ormai è ben chiara.

"Una gara di vendita andata di nuovo deserta, la volontà non troppo velata di voler proporre una nuova procedura che spacchetti il gruppo, frantumandolo e rendendolo molto più debole anche dal punto di vista sociale, è evidente che su Sanac è arrivato il momento di cambiare strategia e il cambio di passo deve arrivare dallo Stato. Al di là delle procedure di vendita – sostengono i rappresentanti dei lavoratori – , che per noi devono comunque tutelare l’intero battente occupazionale, il nodo principale da sciogliere resta la mancanza di dialogo e rapporti commerciali ormai da oltre un anno fra Acciaierie d’Italia e Sanac. Il blocco degli ordini, il continuo conflitto giudiziario a colpi di decreti ingiuntivi sui crediti pregressi, è la prova provata che gli attori attualmente in campo non sono nelle condizioni di poter portare avanti un dialogo – proseguono i sindacati – e soprattutto di ricostruire quelle relazioni che avevano caratterizzato la prima fase del commissariamento quando Sanac era fornitore indiscusso e addirittura privilegiato".

Come cambiare strategia allora? "Se per lo Stato è complesso intervenire all’interno della Governance di Acciaierie, dato che è una compagine mista con Arcelor Mittal, proviamo a cambiare obiettivo: rivediamo il ruolo dei commissari di Sanac e la loro compagine, dando precise indicazioni finalizzate alla ripartenza di un dialogo fra le parti, che abbia come risultato immediato la ripartenza degli ordini e la ripresa produttiva degli stabilimenti del Gruppo Sanac. Bisogna rompere questo dualismo che fa soltanto il male di Sanac, dei suoi quattro stabilimenti, e degli oltre 300 lavoratori oltre che all’intera filiera italiana dell’acciaio – proseguono Borghini e Graziani sollecitando un intervento del Governo –. Occorre che lo stato agisca per trovare soluzioni e occorre che non ci si limiti a licenziare decreti come il recente decreto legge Salva Ilva che di fatto consegna a Taranto quasi 700 milioni di euro con poche garanzie per Sanac.

Lo Stato agisca la dove ha poteri e autorità, entri nel merito delle scelte anche perché quelle fino ad oggi prese si sono dimostrate tutte fallimentari. Ci resta forse un anno prima della chiusura degli impianti.

Con una nuova strategia – concludono i rappresentanti dei lavoratori – potremmo ottenere magari una riapertura dei rapporti con Acciaierie, una ripresa degli ordini e un nuovo futuro per Sanac nella filiera italiana dell’acciaio".