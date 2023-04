Verso il 25 aprile Le iniziative

Tutto pronto per la tradizionale cerimonia della Liberazione del 25 aprile sarà commemorata al parco Sparapani della Grotta. Previsto l’arrivo del vescovo Monsignor Mario Vaccari e una rappresentanza dei 17 comuni della Provincia. Lo scorso anno la cerimonia si era svolta a Filattiera. La manifestazione viene celebrata ogni anno in un Comune diverso così da coinvolgere tutto il comprensorio di Massa Carrara. Il corteo formato dalle istituzioni e dall’Anpi partirà dal parco del Partigiano di via Marina, dove il vescovo Vaccari farà un intervento e sarà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti di Nardo Dunchi. Quindi il corteo si muoverà all’interno del percorso della fiera di San Marco, in programma per il 25 aprile, per arrivare in chiesa.