Verde pubblico e illuminazione stradale Rinnovati i due maxi contratti a Nausicaa

di Daniele Rosi

Rinnovate a Nausicaa la gestione dell’illuminazione pubblica e del verde urbano. La decisione è stata votata a maggioranza dal consiglio comunale, che ha dato così via libera al contratto in house con la partecipata per i prossimi cinque anni. Se il precedente contratto aveva durata decennale, il nuovo documento, seguendo le normative aggiornate, sarà per l’appunto di cinque. A spiegare la scelta del rinnovo a Nausicaa è stato l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni, che ha ricordato come il nuovo contratto abbia avuto il parere positivo da parte dei revisori. "Non abbiamo voluto esternalizzare questi servizi – ha spiegato l’assessore – e utilizzare così le competenze qualificate di Nausicaa. L’importo è di 601mila euro per i servizi a canone e 175mila come extra canone e abbiamo un ribasso del dieci per cento nei prezzi delle convenzioni. Il servizio riguarda anche scuole, teatri e impianti sportivi, con miglioramenti alle verifiche dei presidi antincendio. Abbiamo deciso di proseguire con il relamping dell’illuminazione pubblica e al riguardo il Comune ha deciso di destinare 75mila euro annui per dare continuità al progetto, con la volontà di implementarne la cifra".

Nella parte sul verde pubblico, è stato ricordato come i prezzi di Nausicaa siano più bassi rispetto a quelli di Regione Toscana e Assoverde per gli stessi servizi, con un vantaggio economico per le casse comunali. Il servizio del verde pubblico delle strade riguarda soprattutto tosatura prati, potature delle alberature e decespugliazioni. Sul rinnovo del contratto, molte le osservazioni fatte dai consiglieri d’opposizione, con alcune precisazioni sull’effettiva erogazione dei servizi e, tra le critiche, anche la mancanza di una visione. "Dopo tutti questi anni penso sia legittimo chiedere precisazioni sul nuovo contratto – ha commentato il consigliere Cosimo Ferri – perché rilancio non vuol dire solo cambiare le teste, ma anche avere una visione sui cambiamenti che il mondo ci porta. Questa delibera, che sembra un compitino, non coglie questo spirito di rilancio e rinnovamento". Il consigliere Simone Caffaz ha invece posto l’attenzione sulla qualità e la frequenza con cui alcuni di questi servizi sono stati fatti fino ad oggi. "Ricevo telefonate quotidiane di problematiche relative a Nausicaa – ha aggiunto – come ad esempio su una serie di impianti luce che richiedono interventi da anni. Lo vediamo anche in altri servizi come gli sfalci, che hanno una frequenza ridotta rispetto a quanto dovrebbe essere. Si parla di pezzi di carta che però non corrispondono alla pratica". Tra le altre osservazioni fatte, il consigliere Andrea Vannucci ha sottolineato come la gestione di alcuni servizi sia meglio farla in house, a patto però che il Comune si assuma piena responsabilità della scelta e soprattutto mettendo Nausicaa in condizione di operare al meglio delle possibilità grazie a una spesa corretta del denaro.