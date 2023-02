Verde pubblico e illuminazione Focus sull’affidamento a Nausicaa

L’affidamento a Nausicaa della manutenzione dell’illuminazione pubblica, semaforici ed elettrici negli edifici comunali, della gestione e manutenzione del verde pubblico, in discussione nella seduta del consiglio comunale convocato in municipio per martedì alle 18. All’ordine del giorno anche le comunicazioni di presidente, sindaco e presidenti di commissione, oltre a interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri. E’ possibile seguire i lavori del consiglio in diretta live all’indirizzo https:www.magnetofono.itseduteonlinecarraraindex.php?list=live