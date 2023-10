Verde pubblico, Avenza protesta per i troppi tagli

II parco giochi di via Marina è ancora chiuso nonostante l’allerta arancio sia finita da giorni. Lo hanno segnalato numerosi genitori che ieri, vista la bella giornata, avevano pensato di trascorrere il pomeriggio al parco. Invece no, i cancelli erano tutti chiusi a chiave e con in evidenza il cartello di chiusura. Tra la delusione dei bambini i genitori non hanno potuto fare altro che girare i tacchi.

Spostandoci in piazza Finelli l’indignazione sale. Residenti e passanti lamentano il metodo con cui è stato potato il grande leccio con la chioma ovale vicino alla chiesa di San Pietro. Una potatura che è stata definita "un crimine" ed è stata ripresa più volte sui social, al punto che in molti hanno tacciato i responsabili del verde di essere degli ‘Edward mani di forbici’, il protagonista dell’omonimo film di Tim Burton. Quell’albero era il simbolo di piazza Finelli e vederlo senza più una foglia ha fatto arrabbiare parecchio. In tanti si sono chiesti se era davvero il caso di fare una potatura così estrema. "Certo aveva una chioma molto grossa – ha scritto qualcuno – ma forse si poteva sfoltire senza fare uno scempio". Altri ancora si sono chiesti se l’albero in questione sia malato, e in qual caso se forse non sarebbe stato meglio abbatterlo.

A.P