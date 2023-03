“Verde è popolare“ ha scelto Nicodemi commissario provinciale

Il coordinatore nazionale di Verde è popolare Giampiero Pilla ha nominato il dottore in ingegneria industriale Alessandro Nicodemi, già docente presso MIUR ed ex consigliere provinciale dei Verdi, commissario provinciale per Massa-Carrara, al fine di promuovere, sviluppare e coordinare sul territorio tutte le iniziative necessarie alla crescita del nostro partito. Nicodemi è stato scelto per questo nuovo incarico in virtù della sua lunga attiva militanza ambientalista, infatti già nel 1992, sei anni prima dell’istituzione del SIN di Massa-Carrara, il gruppo consigliare regionale dei Verdi e quello di Sinistra arcobaleno inviarono su sua espressa richiesta all’allora presidente della Regione Vannino Chiti e all’assessora Eliana Monarca una lettera in cui denunciavano con dovizia di particolari il grave inquinamento persistente nella zona industriale apuana, area ancora oggi in attesa di bonifica.