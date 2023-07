Verbali sul Monoblocco L’opposizione minaccia di andare in Procura L’affondo di Caffaz e Tosi

Non solo non consegna gli atti ai cittadini che ne fanno richiesta, ma nemmeno ha coinvolto l’opposizione. Così i consiglieri di minoranza Simone Caffaz e Andrea Tosi attaccano la sindaca Serena Arrighi sulla questione del Monoblocco e annunciano di intreressare dell’accaduto la procura e la prefettura.

"La sindaca Arrighi – si legge in una nota f irmata dai due consiglieri – fa incredibili proclami di trasparenza arrivando con spudoratezza ad affermare che “il percorso è stato condiviso conle forze politiche di minoranza”. Alle forze politiche di minoranza ella non ha neppure consegnato la documentazione richiesta e in particolare il famigerato verbale dei Vigili del fuoco che provocherá la chiusura della struttura. Ciò, nonostante gli stessi abbiano presentato formale richiesta di accesso agli atti che la vincola a consegnare la documentazione richiesta entro 30 giorni che, per l’appunto, sono scaduti. Tale grave violazione dei suoi doveri di sindaca e dei diritti dei consiglieri comunali si sposa perfettamente con l’altrettanto incredibile risposta che la stessa sindaca ha rivolto al Comitato di Primo Soccorso in cui la stessa ha dichiarato che non sta a lei fornire tali documenti. Il diritto di accesso agli atti, giova precisarlo, non è solo in capo ai consiglieri comunali, ma a qualsiasi cittadino, anche se lo stesso non abbia un legittimo interesse (e non è neppure questo il caso essendo comunque evidente il legittimo interesse del Comitato del Primo Soccorso per tale documentazione)". "Né – prosegue la denuncia di Caffaz e Tosi – può essere accampato come pretesto alla mancata consegna, come la sindaca sembra fare, il fatto che tali verbali siano stati recapitati all’Asl e non a lei. La sindaca è in possesso di tali documenti come presidente della Conferenza dei sindaci e in qualità di responsabile della salute pubblica della città e per legge ’è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione detenuta da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse’. Quindi l’obbligo di consegnare tali documenti, contrariamente a quanto sembra sostenere la sindaca nella sua risposta al Comitato, non vale solo per i documenti “interni” ma per qualsiasi documento ella sia in possesso".

"Se quindi entro 72 ore da oggi tali documenti non ci verranno consegnati, attiveremo ogni mezzo a nostra disposizione per entrarne in possesso scrivendo al Prefetto, al difensore civico regionale e alla Procura della Repubblica. Al contempo rivolgiamo un accorato appello alla Presidenza del consiglio comunale affinchè tuteli tale irrinunciabile prerogativa dei consiglieri comunali".