Venturi ai politici: "Bisogna puntare sull’industria"

E’ l’industria che trascina il paese e anche la nostra provincia. Lo mette in chiaro il presidente di Confindustria, Matteo Venturi (nella foto), in un’analisi che prende come spunto il rapporto sulla composizione del debito dei paesi sviluppati in percentuale sul Pil. "Sebbene i servizi siano importanti, durante il Covid abbiamo visto il valore dell’industria, evidenziato anche nella nostra provincia, dove alcune aziende industriali pesano sul Pil regionale oltre 5 punti percentuali, una contribuzione difficile da eguagliare per settori non industriali", evidenzia il presidente degli industriali invitando la politica a prendere azioni coraggiosi per spingere il Paese a diventare ancora più industriale. "Siamo maestri nel lamentarci e nel divulgare narrazioni distorte che danneggiano il nostro Paese e le imprese a livello nazionale, regionale e, purtroppo, locale. L’Italia, membro del G7, vanta un secolo di presenza tra i primi dieci produttori industriali mondiali senza aver mai dichiarato il default. Il premio Nobel in Economia, Joseph Stiglitz, keynesiano e consigliere di rilievo per la Casa Bianca, ci offre un consiglio fondamentale: evitate di trasformarvi in un paese orientato solo verso i servizi. Siamo dotati di ingegneri brillanti, tecnici di spicco, manager eccellenti e ricercatori appassionati. Non dobbiamo renderci appetibili imitando paradisi fiscali o altri paesi anche europei ormai privi di industria. Dobbiamo semmai renderci un paese con leggi certe e un clima economico e politico che punti a far tornare in Italia chi ha delocalizzato". I servizi sono importanti ma, come ricorda, "sono fragili, una tempesta nei trasporti o un rivale con tagli dei prezzi può far crollare tutto. Per chi produce, le crisi sono meno gravi e si risolvono più rapidamente. Dobbiamo rivalutare la nostra industria, ridurre la burocrazia e alleggerire le tasse per favorire l’imprenditorialità. E’ il debito privato a generare crisi economiche sistemiche".