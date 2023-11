Ventuno migranti ma in provincia ne resta solo uno

Si sono concluse alle 23 di giovedì le operazioni di prima accoglienza dei 21 migranti sbarcati dalla ‘Life Support’ di Emergency al porto di Marina. I migranti, provenienti in prevalenza dalla Siria, sono stati accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le visite mediche e l’identificazione. Dopo aver ricevuto la cena sono stati poi trasferiti nei diversi centri di accoglienza in Toscana. L’unico minorenne, non accompagnato, è ospite di un centro nella provincia. "A Carrara abbiamo costruito in questi mesi, sotto la guida della Prefettura, un’organizzazione rodata che ci permette di gestire ogni sbarco nel migliore dei modi – sottolinea la sindaca Serena Arrighi –. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che anche giovedì hanno permesso di accogliere i migranti sbarcati nel nostro porto con professionalità e umanità. L’impegno messo in campo ogni volta che c’è uno sbarco, che sia di 21 persone o 200 come in questi mesi è la migliore risposta a chi pensa di poter gestire l’intero fenomeno migratorio con le solite frasi fatte". "E’ una strategia alzare la voce per sviare l’attenzione dai propri insuccessi – prosegue – o individuare un capro espiatorio contro cui aizzare i propri sostenitori: che sia una sindaca ‘che vuole più migranti’ o le ong. I fatti però sono sotto gli occhi di tutti: i numeri degli arrivi sono in aumento e l’unica soluzione da Roma è dare il via a uno scaricabarile su scala nazionale sulla pelle di persone che soffrono e rischiano la propria vita per cercare un futuro migliore".