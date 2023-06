Venti di guerra in casa Sds Ferri elenca le richieste

di Natalino Benacci

PONTREMOLI

L’ordine del giorno della prossima assemblea della Società della Salute della Lunigiana che si riunisce lunedì era scarno e burocratico, mentre la sanità è piena di problemi. Così il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri ha chiesto di integrarlo con una serie di punti che vanno a toccare con mano questioni irrisolte sulle quali i sindaci devono poter esprimere il loro parere. "Convocarci dopo mesi di sollecitazioni e con i tanti problemi sociosanitari ed ospedalieri aperti predisponendo un così scarno ordine del giorno è davvero svilente e dà la misura dell’attenzione della giunta alle segnalazioni del territorio e dei soci - dice Ferri - Questo è peraltro maggiormente vero se si considera che l’assemblea sarebbe il luogo naturale per confrontarsi tutti insieme con l’ Asl per sviscerare ogni problematica". L’elenco che Ferri stila per aggiungere sostanza al dibattito è lungo e parte dalla situazione dei servizi medici di continuità assistenziale e dalle prospettive del servizio medico del 118 di Aulla per arrivare ai servizi sul territorio dei medici di base. Si passa poi allo stato della progettazione e realizzazione della case di Comunità in Lunigiana e alla prospettiva dei servizi di assistenza sociale.

Non mancano un approfondimento sugli investimenti programmati e finanziati da anni per le misure antincendio e all’adeguamento sismico dei plessi ospedalieri della Lunigiana e l’urgente dotazione di posti hospice all’ospedale di Pontremoli. Tornano in primo piano anche le richieste per la riorganizzazione ospedaliera della Lunigiana con l’istituzione di Unità operative complesse di presidio, di Ortopedia e di Rianimazione assieme al ripristino dei servizi h24 sulle emergenze radiologiche con verifiche sugli utilizzi della strumentazione. C’è poi da discutere sulle carenze del personale medico in ortopedia e gastroenterologia a Pontremoli, sugli investimenti per l’attivazione all’atterraggio notturno di elisoccorso negli ospedali della Lunigiana, sulla valutazione di tutti i servizi ambulatoriali in Lunigiana e della loro distribuzione sul territorio. Infine l’ urgente approvazione del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea SdS e la votazione della proposta Bellesi-Ferri.