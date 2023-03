"Vendita del palazzo Cat: decisione ’amara’"

Una notizia “amara” l’intenzione dell’amministrazione comunale di vendere il Palazzo Cat, una volta “tranvia”, per la Pro Loco Avenza sulla Francigena. "Visto il suo stato – sottolinea dopo averne ricostruito la lunga storia Pietro di Pierro –, ad una frazione minima del suo valore. Orbene se il bene fosse stato conservato, sarebbe un patrimonio, invece progressivamente e “trasversalmente” è stato ridotto al prezzo di un appartamento. In definitiva “i poveri fanciulli di Avenza“ hanno perso, come si suol dire “una milionata” di euro (e altrettanto per le perdite pregresse)". E allora la proposta: "Non è azzardato quindi chiedere che, a titolo di risarcimento, venga investita una cifra similare per i fini del testamento di Carlo Finelli, vale a dire per la cultura e l’istruzione dei giovani di Avenza". Perché le necessità che l’eredità voleva sanare sono rimaste. "La biblioteca, non ha avuto ampliamenti adeguati – spiega la Pro Loco –, per tutta una serie di motivi si sono ridotti i libri e non si fanno fotocopie (e una donazione di 2.000 volumi, di questa Pro Loco giace in magazzino), la Sala Convegni è da anni in osservazione senza essere utilizzata. Chiediamo che venga al più presto progettato un ampliamento che consenta l’utilizzo razionale di tutta la volumetria, in modo che il Centro Culturale Amendola riprenda quella funzione per cui, fino a pochi anni fa, era uno dei fulcri delle attività socio culturali e che, anzi, possa protendersi verso le sfide del futuro".

Costruito nel 1957, sottolinea la Pro Loco, "era la piccola city di Avenza": c’erano gli uffici di Tranvia, acquedotto, nettezza, ambulatori Inam, condotta medica, un patronato e il distretto minerario. "Oggi è praticamente un rudere, ma una riflessione è d’obbligo. Era un patrimonio del Comune di Carrara di quasi due milioni di euro – ricorda –. Il Comune lo aveva avuto con esproprio dal Lascito Testamentario Finelli (allora amministrato dall’Ospedale)". Lo scultore Carlo Finelli, morto a Roma nel 1853, aveva lasciato il suo cospicuo patrimonio “per i poveri fanciulli di Avenza”.