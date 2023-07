Veleni, la palla alla Provincia Ufficio unico con la Regione per trovare gli inquinatori

Un passo avanti e due indietro, poi magari pure uno di lato per non perdere l’equilibri. E’ lo strano valzer lento di riforma delle Province nato fra le strade di Rignano sull’Arno che oggi regala un’altra piroetta. Si parla di ambiente e in particolare di bonifiche ma non in tutti gli aspetti, pur complessi. No, ci si addentra nello specifico per arrivare all’iter di individuazione del responsabile della contaminazione. Una specifica competenza che era delegata dallo Stato alle Province fino alla riforma che ha preso corpo nel 2016, era quindi passata alla Regione Toscana che fino a oggi ha chiuso le pratiche dei veleni ai Tinelli a Massa e della ex Ferroleghe a Carrara, sempre con un nulla di fatto sostanziale. Dopo il ricorso della Provincia di Grosseto, però, la Corte Costituzionale ha stabilito che questa competenza, e poco altro in materia di ambiente, spetta alle Province.

Caso curioso perché dal 2016 non hanno più uffici, personale o risorse in quel capitolo, passato in blocco alle Regioni. E così si torna indietro, ma solo in parte. C’è ancora da capire se quanto approvato fino a oggi a Firenze resti valido, probabilmente sì, così come gli iter in corso. Due passi indietro che non si sa bene come gestire almeno fino alla controriforma vera e propria attesa per fine 2024. Quindi per cercare di andare avanti si fa un passo di lato: fino a tale data si costituirà un ufficio unico dell’ambiente fra Regione e Provincia per portare avanti e concludere le pratiche in essere. Il primo giro di valzer sembra concluso, o almeno si spera.

"In pratica sul ricorso presentato dalla Provincia di Grosseto, la Corte Costituzionale aveva stabilito che alcune competenze specifiche erano dello Stato, come l’individuazione del responsabile della contaminazione, che le aveva delegate alle Province quindi non potevano passare alle Regioni come avvenuto nel 2016 – spiega Lorenzetti –, che ora si ritrova con tutta la macchina dell’ambiente senza ‘una ruota’, per fare un esempio, della Provincia". Soluzione elaborata per superare questa fase di stallo che, in particolare a Massa e Carrara, rischia di bloccare iter avviati e decisivi per il futuro del territorio e il risanamento ambientale. "Attraverso una legge regionale entro luglio andremo a costituire un ufficio unico ambiente fra Regione e Provincia per alcune competenze specifiche a cui seguirà una convenzione attuativa per gestire al meglio la situazione – conclude Lorenzetti –. L’Ufficio durerà fino al 31 dicembre 2024 in attesa che la Regione ci aiuti a ricostituire gli uffici specifici e in attesa delle specifiche della controriforma delle Province che per ora rimette i costi della politica, per presidenti, assessori e gettoni dei consiglieri ma senza funzioni e risorse che restano in capo alle Regioni".

