"Vegetazione autoctona al posto dei pini"

Al posto dei pini malati da abbattere nel parco Ugo Pisa favoriamo la vegetazione autoctona, è la richiesta che arriva da Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra, per il futuro del polmone verde di fronte al mare, chiuso già da due anni. I pini sono quasi tutti malati, colpiti da un parassita, e non esiste cura: vanno tagliati. "Dobbiamo esigere che non vengano rimessi i pini marittimi, ma che si favorisca la vegetazione autoctona già presente e da incrementare: ovvero leccio, macchia mediterranea e, nei punti più umidi, pioppi, olmi, aceri e farnie. Se proprio si vuole ancora qualche pino, si metta quello domestico. Anche sui tagli bisogna vigilare, perché andrebbero fatti senza uso di macchine operatrici troppo grandi. Non deve succedere, ancora una volta, che sia fatta tabula rasa di tutto e poi si diano più soldi del giusto ai vivaisti per rifare tutto da capo".