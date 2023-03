Vecchi mestieri tornano in aula Artigianato con le piante palustri

Le tradizioni manuali tornano ad essere materia di “scuola” e in cattedra siedono gli esperti artigiani. Parte infatti il corso sull’utilizzo delle piante palustri, arrivato alla 15ª edizione, organizzato dal Comune di Montignoso in collaborazione con il Circolo Legambiente Massa Montignoso. L’obiettivo è di recuperare e diffondere le attività tradizionali un tempo molto diffuse nella zona umida del Lago di Po, legate alla raccolta delle piante di Carice e al loro utilizzo in svariate maniere. Durante gli incontri i partecipanti, sotto la guida degli esperti, potranno utilizzare le piante per impagliare panchetti, realizzare borse ed altri manufatti. La realizzazione dei corsi, interrotta dalla pandemia, può finalmente riprendere ed è stata inserita tra le azioni del Primo Programma d’Azione del Contratto di Lago, sottoscritto il 29 giugno dello scorso anno.

Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio a partire dall’11 marzo, al Centro Anziani, in via Gori, a fianco della scuola media “G.B. Giorgini”, gestito dall’Associazione Alpini di Montignoso. I cittadini interessati a partecipare al corso possono iscriversi contattando Barbara Vietina, all’ufficio ambiente del Comune (05858271246 – [email protected]). I posti disponibili per partecipare al corso sono sei.