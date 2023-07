Variazione di bilancio: al Sociale 350mila euro

Risorse per il sociale, ma anche per i lavori pubblici e per le iniziative estive in corso nel maxi assestamento di bilancio del Comune. Ci sono 315mila per eventi turistici e culturali, 200mila di manutenzione straordinaria delle scuole, poi 300mila euro per la manutenzione straordinaria del verde, altri 300 mila per l’asfaltatura delle strade. Ma una grande parte della variazione andrà a finanziare due opere molto attese, già inserite nel precedente piano triennale delle opere pubbliche, per alleggerire la situazione dei parcheggi a Marina di Massa: 860mila euro destinati ai nuovi parcheggi in via Mascagni e piazza Ronchi. A Ronchi prevede l’esproprio su via Donizetti, con investimento di poco inferiore ai 400mila euro: area vuota che con poche opere potrebbe essere destinata subito a parcheggio. Si prevede invece il raddoppio con sopraelevazione per il parcheggio all’angolo fra via Mascagni e via Lungofrigido. Come ha spiegato il sindaco Francesco Persiani, si parte con un primo finanziamento per la progettazione e il primo lotto di un’opera che si stima costerà 1,4 milioni di euro. Nel piano, infine, erano previsti anche il raddoppio di via Casola e un nuovo parcheggio in via Padova.

Quella approvata l’altra sera, con 21 voti favorevoli e l’unico contrario di Daniela Bennati dei 5Stelle, è forse l’ultima importante variazione di bilancio portata in consiglio prima dell’assestamento finale da approvare entro il 31 luglio: circa 3 milioni di euro. Passato non senza polemica, soprattutto per le cifre stanziate nel capitolo dedicato al sociale. Il tema principale è stato il mancato finanziamento da parte del Governo, a oggi, delle risorse per il contributo affitti che devono essere poi ripartite fra i Comuni. A presentarla l’assessore Marco Mercanti. I consiglieri di opposizione hanno voluto vederci chiaro sui 353mila euro destinati al sociale, chiedendo chiarezza sul contributo affitti e pretendendo dal Comune una presa di posizione. "Con l’intervento di salvaguardia – ha spiegato Mercanti - contiamo di poter coprire anche la parte restante di 140mila euro per poter andare a coprire tutto l’intero contributo che ci viene a mancare. D’altronde non è la prima volta che contributo affitto non viene erogato". L’assessore al sociale, Francesco Mangiaracina: "Anche quest’anno – ha assicurato – vogliamo uscire con un bando congruo per le esigenze del territorio. Per questo 213mila euro della variazione di bilancio andranno già al contributo affitti".