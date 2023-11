Variante trattata da Confartigianato. Il tavolo con sindacati e categorie

Un appuntamento politico e tecnico al tempo stesso, assieme ai sindacati e ai rappresentanti di categoria, per affrontare un tema spinoso: quello della variante Sogegross in area ex Dalmine. Lo organizza la Confartigianato apuana ed è in programma domani dalle ore 17.30 nella sede di via Frassina 65 a Carrara.

Uno speciale condotto da Attilio Papini all’interno del quale si parlerà della discussa variante che, consentendo la variazione della destinazione dell’area "ex Dalmine" da industriale e manifatturiera a commerciale, permetterebbe al colosso genovese della distribuzione di insediarsi sul nostro territorio.

Interverranno all’incontro, oltre ad una delegazione dei grossisti apuani interessati, il segretario della Cgil Nicola Del Vecchio (nella foto), il presidente di Confcommercio Massa Carrara, il segretario provinciale della Lega Salvini Premier Nicola Pieruccini.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione di categoria. Un tema che sta particolarmente appassionando la città, con i grossisti da una parte e l’amministrazione comunale che va avanti per la sua direzione. Un caso che sicuramente andrà avanti per le prossime settimane, che vede gli imprenditori sulle barricate.