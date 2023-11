Variante Sogegross. L’opposizione fa muro: "Ucciderà il commercio"

"Siamo di fronte ad un rischio colossale a cui ci opponiamo con fermezza e determinazione, perché sono in gioco le sorti di tutti". I consiglieri di opposizione bocciano con queste parole la variante Sogegross per il commercio all’ingrosso da insediare nel lotto ex Dalmine in zona industriale. Lo fanno un una lettera firmata da Enzo Romolo Ricci, Gabriele Carioli, Daniele Tarantino, Giovanna Santi, Stefano Alberti, Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole. "Il destino economico e sociale del territorio è legato alla presenza di una vasta area industriale che ha permesso, pur tra mille difficoltà, di mantenere occupazione e reddito. Certo si tratta di una manifattura che ha bisogno di adeguarsi alle esigenze di miglioramento della qualità ambientale e deve sapersi conciliare con l’attività turistica. Ma non sarebbe davvero possibile un futuro del lavoro a Massa senza la manifattura – scrivono -. Ora il sindaco Persiani, interpretando in maniera paradossale i vincoli del Piano Strutturale, vuole avviare l’apertura al commerciale di parti della Zona industriale. Un’area industriale non può contenere attività commerciali che finirebbero per frammentarla, per privarla della necessaria organicità delle infrastrutture; manifattura e commercio hanno esigenze diverse". I consiglieri evidenziano anche che la nuova occupazione potrebbe portare via posti di lavoro nelle realtà del settore già esistenti e ribadiscono l’opposizione al progetto: "Scegliendo la strada della variante commerciale, questa maggioranza metterebbe a repentaglio il futuro produttivo del Nord della Toscana".

Stefano Benedetti, da esterno a palazzo civico, non fa mancare un’altra durissima critica all’atto che aveva già contestato come membro della precedente maggioranza in cui ricopriva il ruolo di presidente del consiglio. "Omette un confronto aperto con le categorie con la certezza di privare la nautica di una importante area. Una disparità di trattamento nei confronti di chi ha ricevuto fino ad oggi risposte negative al cambiamento d’uso delle aree". Circola inoltre sulle chat politiche un’immagine che riporta un vecchio articolo del 2010 de La Padania, il giornale dell’allora Lega Nord che oggi amministra Massa con il sindaco Persiani: all’epoca contestava l’apertura di nuovi centri commerciali e di attività legate al circuito della grande distribuzione perché nocivi per i negozi di vicinato.