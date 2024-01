Variante Sogegross, il veto di FdI: "Non conforme al piano strutturale"

Arriva anche il ‘veto’ di Fratelli d’Italia sulla variante Sogegross. Il partito, tramite il coordinatore provinciale Marco Guidi, ha presentato un’osservazione che boccia il progetto sotto diversi profili, a partire da quello tecnico. "La variante – scrive – non risulta coerente e conforme ai principi e agli obiettivi del piano strutturale che all’articolo 10 conferma espressamente come vincolo la specifica identità della Zona Industriale Apuana, favorendo l’insediamento di attività che garantiscano elevati livelli occupazionali, l’attivazione di filiere caratterizzate dall’impiego di tecnologie innovative ed in grado di attivare un indotto locale. Appare evidente che, la definizione di mantenere la specifica identità della zona industriale non consenta l’insediamento della funzione commerciale tanto meno all’ingrosso".Per FdI il Piano strutturale non solo imporrebbe di non togliere spazi alle attività artigianali e industriali ma anche di trovarne altri. Per il commerciale, invece, secondo FdI il Piano strutturale consentirebbe "la possibilità di recuperare esclusivamente la Superficie utile lorda pari a 162.000 metri quadrati di cui 78.800 recuperati dal patrimonio esistente" e nel merito buona parte di questi dovrebbe derivare dai "contenitori inutilizzati delle ex colonie marine o sotto-utilizzati quali il mercato ortofrutticolo delle Jare e dalla riqualificazione dell’area di bordo prospiciente la via Aurelia, nel tratto compreso tra via Tinelli e via Catagnina".

Inoltre, precisa il partito, la variante finisce per "mettere insieme commercio all’ingrosso con aree artigianali della nautica" rafforzando le debolezze dell’area. Il secondo punto riguarda invece l’incoerenza rispetto alla delibera di giunta del 2021 che apriva le porte alle varianti "facendo apparire la stessa connotata da carattere ad personam, in quanto l’area oggetto di intervento, non ha le caratteristiche di recupero di aree degradate ma, necessità esclusivamente di una pulizia. Anche il criterio occupazionale, non risulta indicato nella proposta di variante ma solo enunciato a mezzo stampa e quindi non vincolante per il proponente anche alla luce del fatto che le unità di personale vanno calcolate sulla eventuale contrazione della forza lavoro da parte dei medesimi operatori di settore".