Variante dell’Esselunga, oltre 550mila euro nelle casse del Comune

La variante per l’ampliamento dell’Esselunga di viale Roma inizia a dare i suoi ‘frutti’ per i conti di palazzo civico. In questi giorni gli uffici hanno infatti accertato in entrate le somme che derivano dal rilascio dell’autorizzazione unica del permesso a costruire confermata il 27 gennaio alla società Villata Spa per l’ampliamento della grande struttura di vendita. A seguito degli accordi intercorsi con la variante, nelle casse del Comune sono entrati 300mila euro a titolo di contributo alle opere di riqualificazione della Villa della Rinchiostra e del parco di pertinenza oltre a opere ritenute utili al Comune di Massa. Poi oltre 95mila euro a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e ancora quasi 270mila euro come costo di Costruzione. Somme che rientrano nell’atto di convenzione fra palazzo civico e La Villata già registrato a Firenze a giugno dell’anno scorso.