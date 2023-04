Variante Aurelia, pronti 50 milioni Il vice ministro assicura tempi brevi

"Oltre 50 milioni di euro per Massa e il suo territorio per riqualificare la stazione ferroviaria e per la variante sulla strada Aurelia". Lo ha annunciato il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, deputato della Lega, in visita ieri a Massa per sostenere il candidato a sindaco Francesco Persiani. "Agli interventi già conclusi – ha aggiunto Rixi – col recupero della piazza della Stazione si aggiungerà a breve il rifacimento della struttura vincolata dalla Soprintendenza, mentre entro fine anno arriveranno il completamento del sottopasso e la digitalizzazione dei sistemi informativi interni utili al turismo". Il vice ministro era accompagnato dall’onorevole Andrea Barabotti e dall’ex sindaco Persiani. "Per la variante dell’Aurelia in località Turano – ha sttolineato Rixi – è stabilito un intervento di almeno 43 milioni per il nuovo raccordo che consentirà di liberare il centro della città spostando il traffico pesante. Sollecitando la procedura di Via faremo in modo che l’opera possa essere finalmente cantierizzata in tempi brevi dopo decenni di attesa".

Ricordiamo che la Variane Aurelia divide la cittadinanza e non soltanto i partiti politici. C’è un comitato a favore e ce n’è anche un altro contrario all’opera. In larga parte sono formati entrambi da cittadini che abitano nelle zone che saranno investite dalla strada e dai lavori. Il comitato ’Cittadini per Turano’, in coordinamento con l’Arci Turano, ha effettuato anche una raccolta di firme intitolata ’Sicurezza con la variante Aurelia’. Sono state raccolte circa 900 firme, a favore della variante, di abitanti di via del Papino, via Tamerici e via Aurelia Sud. Il comitato ’No Variente Aurelia’ continua "a formulare osservazioni, basandosi su informazioni reali, su un progetto che presenta mille criticità e non è più attuale, e a chiedere un tavolo di confronto serio".