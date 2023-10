Variante Aurelia, Persiani soddisfatto: "Primo lotto inserito nella lista Anas"

Il progetto della variante Aurelia continua a dividere il territorio. Il fatto che l’Anas l’abbia inserita nel piano triennale e in quello annuale 2023 delle opere è visto in parte come una garanzia sulla sua futura fattibilità, anche se come già detto manca ancora l’ok da Roma sulla Valutazione di impatto ambientale ferma di fronte alla commissione tecnica, per altri invece è solo fumo negli occhi. A credere nella realizzazione dell’opera, valutata ora oltre 43 milioni di euro con nuovo finanziamento di ulteriori 21 milioni di euro, è il sindaco Francesco Persiani: "Avevamo detto che ci saremmo impegnati affinché quest’opera vedesse la luce, dopo decenni di chiacchiere della sinistra. Anche membri del Governo si erano impegnati in questo senso. Finalmente Anas ha inserito questo primo lotto da 43 milioni di euro, che va da Via del Papino al Canalmagro, nel piano annuale delle opere. È un ottima notizia per la città".

Per il collettivo ’Massa Città in comune’, invece, c’è un bel distacco fra desiderio e realtà in particolare perché mancherebbero ancora alcuni strumenti essenziali e l’opera è stata inserita con la priorità più bassa nel piano delle opere (la terza, ma questo non vuol dire che non abbia alcuna priorità).

"Il piano opere di Anas è chiaro: la variante Aurelia non è una priorità per l’azienda. Allora perché inserirla. Forse per illudere qualche fan dell’opera? Per tenere buoni i gruppi di interesse in vista delle elezioni europee? Sarà il tempo a rispondere. Quello che possiamo dire è che il livello di priorità e progettazione per l’opera pubblica massese è in fondo alla classifica. Mancano anche la conformità urbanistica e la verifica ambientale. Amen".