Vannacci non arretra: "Perché mi contestano?. Vogliono censurarmi"

di Patrik Pucciarelli

Che sia stato fatto apposta oppure no è una domanda che si pongono in tanti. La presentazione del libro di Roberto Vannacci proprio il 27 gennaio a villa Cuturi, nel giorno della Memoria, ha fatto esplodere la bolla del dissenso. Magari aver scelto un altro giorno, anche per chi non condivide le idee del generale, avrebbe dato tutta un’altra direzione alle polemiche. Sollevato dal comando dell’istituto geografico militare dopo l’onda che l’ha travolto a seguito della pubblicazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’ in cui esprime opinioni contro gay, femminismo e migranti, gira ormai l’Italia con il testo sottomano e parla del prossimo in uscita a marzo ‘Il coraggio vince’. E’ un militare scrittore Vannacci, riservato sulla possibile candidatura alle europee "sono in valutazione, sto meditando sulla cosa". Ben 240mila copie vendute. Ma tutto a discapito delle mostrine sulle spalle della giacca dell’esercito italiano dove "sono stato avvicendato non destituito. Ho ricevuto un incarico coerente con il mio background, il corpo ha agito in totale armonia e buonsenso. Rifarei tutto da capo, ho scritto un libro nel quale rivendico ogni parola". Pensiero non condiviso da chi ha manifestato in un lungo corteo tra le vie di Marina di Massa, argomento cardine dell’inizio della presentazione. "Sono qui per presentare un libro, un oggetto passivo, che espone delle idee, delle opinioni. Quelli fuori, in strada a gridare, sono dei guardiani della morale vogliono influenzare la società decidendo chi può parlare e chi no. Se fossero venuti qua sarebbe stato uno stimolo per il sottoscritto a rispondere, ma loro rifiutano sempre. Ci sono stati diversi tentativi per cercare di impedire questo incontro ma io parlo quanto voglio perché le idee si combattono sul piano delle argomentazioni e io sono ben aperto alle critiche". Meno pacate sono state invece le sue parole durante la presentazione del libro. Si lascia un "mi date dell’omofobo e del razzista perché mi volete censurare".