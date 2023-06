Vandelli, escursione per famiglie E i bimbi vanno... ’A passo d’asino’

Alla scoperta della via Vandelli: escursione per famiglie e soprattutto una giornata indimenticabile per i bambini domenica a Resceto con l’escursione “A passo d’asino” sullo storico percorso. Appuntamento alle 9.30 in piazza dell’Alpino e partenza alle 10. I bambini si alterneranno in groppa a tre asinelli lungo un percorso di circa 4,5 km per scoprire angoli nascosti della via Vandelli e dei dintorni di Resceto, accompagnati dal racconto dei saggi del luogo. Tante le storie e le leggende legate al Monte Tambura, alla via Vandelli e all’antico borgo di Resceto, e non mancherà il riferimento alla fiaba scritta della collega Angela Maria Fruzzetti (Tara Editoria) illustrata dagli alunni e le alunne dell’istituto Figlie di Maria Missionarie. A metà mattinata merenda nel bosco con prodotti tipici, verso mezzogiorno inizia il percorso di rientro. L’evento è organizzato dall’associazione Resceto Vive con la collaborazione di ‘Cavalieri delle Apuane’ e ‘Circolo Federitalia Alta Tambura’. (Info 3384716134).