Vandalizzata la panchina rossa a Castagnola: rabbia dei residenti

La zona di Castagnola sopra l’Aurelia ha bisogno di sicurezza, non solo stradale. L’assenza di una illuminazione diffusa, soprattutto in alcune zone critiche, ha infatti moltiplicato gli episodi spiacevoli che negli ultimi mesi si sono moltiplicati, soprattutto i vandalismi. In passato i tentativi di furto nelle case e in parrocchia, le gomme squarciate alle auto. Sotto Natale furti e vandalismo al presepe nella cosiddetta piazza dei Coccodrilli, dove ci sono le importanti opere marmoree di Girolamo Ciulla. E negli ultimi giorni hanno pure vandalizzato la panchina rossa contro la violenza sulle donne nel parco di Castagnola gestito dall’associazione La Palma. Situazioni che si legano alla proposta avanzata dal consigliere del Pd, Daniele Tarantino, insieme al Comitato dei residenti, che ha avviato una raccolta firme per chiedere interventi urgenti volti a migliorare la sicurezza stradale in via Minzoni anche per le auto che sfrecciano ad alta velocità fino all’imbuto che si crea nelle vicinanze della palma.