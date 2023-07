Vandali nella zona fucsia Appello delle attiviste

Non trova pace la Zona Fucsia, avviata l’8 marzo 2023 nella scalinata di piazza del mercato dalle attiviste "Non una di Meno": il cartellino esplicativo è stato rimosso, alcuni nastri con nomi di persone sono stati strappati, i nastri che erano stati tagliati, sono stati gettati a terra e calpestati. "Questo è il terzo attacco alla Zona Fucsia in poco più di quattro mesi – osservano le attiviste -. La scorsa settimana abbiamo deciso di aggiungere un foglio con una didascalia semplice, chiara e sintetica che, abbinata a un qr code, spiegasse a chiunque il significato della Zona Fucsia. Neanche questo è servito". La Zona Fucsia è un luogo, uno spazio dove sono e saranno ricordate tutte le vittime di femminicidi perpetrati in Italia dall’inizio del 2023. Il corrimano della scala e della balconata raccolgono i panuelos fucsia con tutti i nomi che vengono aggiornati mensilmente attorno alla data dell’8 di ogni mese. L’ultimo intervento di cura alla Zona Fucsia è lo scorso 13 luglio per aggiornare la lista delle persone.