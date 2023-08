Vandali in azione, il parroco li ’pubblica’ online

Vandali in azione nel parco giochi della parrocchia Santa Maria Mediatrice. A denunciare tutta una serie di atti di vandalismo ai danni del parchetto è stato lo stesso parroco, don Claudio Baleani, che a seguito dell’ennesimo danneggiamento della struttura ha deciso di denunciare via social i ragazzini che da qualche tempo si stanno divertendo ai danni della collettività parrocchiale e dei numerosi bambini che frequentano il parco giochi. Le immagini dei ragazzi sono state riprese dal sistema di videosorveglianza della parrocchia. "Ho bisogno di sfogare il mio disappunto e la mia amarezza – ha scritto il parroco –. Mi domando: è mai possibile che un gruppetto di ragazzotti (6 per la precisione in quest’ultimo caso) si possa permettere verso mezzanotte di entrare nei giardinetti dedicati ai bambini (e che la parrocchia ha faticosamente con notevole spesa realizzato a beneficio di tutti) e compiere atti di vandalismo? Lunedì notte sono stati imbrattati con vernice spray i giochini, qualche giorno prima è stato rotto l’olivo che era stato piantato a maggio in occasione del collegamento mondiale ‘Run4unity’, un po’ di tempo fa è toccato alla giostrina distrutta. E l’elenco degli episodi di incuria e vandalismo potrebbe essere più lungo. Scusatemi lo sfogo ma l’amarezza è tanta. Se i giardinetti sono un bene per tutti, allora bisogna che impariamo tutti a prendercene cura e rispettarli".