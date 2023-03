Vandali contro gli "amici di Putin"

Musetti Gianni e Manfredo Bianchi

Carrara, 27 marzo 2023 - Danneggiata dai vandali l’auto di Manfredo Bianchi, rappresentante di Movimento Z. Lo denuncia Gianni Musetti, diForza Italia, il quale chiede un intervento del prefetto. Bianchi, lo ricordiamo, insieme a Musetti e a Nicola Franzoni aveva recentemente manifestato sul Sagro contro la guerra in Ucraina a favore di Putin. "Chiediamo al P r efetto – scrive Musetti – che si faccia ogni azione neccessaria affinché si possa chiudere il cerchio intorno a chi, praticamente indisturbato, continua a danneggiare e minacciare con la violenza e con gesti di grave minaccia, chi manifesta e sostiene democraticamente le proprie idee. Non si può continuare – spiega Musetti – ad essere ostaggi di quattro “redditi di cittadinanza anarco comunisti” che da anni a questa parte agiscono indisturbati con la violenza contro gli esponenti di tutto il centro destra, in particolare con chi da sempre si è caratterizzato nella destra sociale carrarese. Prima le macchine bruciate nella mia proprietà privata, poi danni alle sedi e ai mezzi della Lega, ed ora anche del professore Bianchi, con il quale condivido un percorso politico che oggi è stretto più che mai nella fondazione del movimento Z, il movimento politico per dire basta alla guerra e per aprire un ponte verso i fratelli russi, per la sovranità dell’Europa contro il giogo della lobbycrazia che governa l’Occidente. La solidarietà al professore e all’amico Bianchi da tutto il movimento Z. Questi codardi non hanno mai fatto paura a nessuno, e non inizieranno a farne neppure oggi".