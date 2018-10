Carrara, 4 ottobre 2018 - "Voglio esprimere indignazione e rammarico per i vandalismi compiuti nottetempo ai danni del 'Corrierese', il bus griffato Carrarese inaugurato appena ieri grazie a una collaborazione tra Ctt Nord srl e Carrarese calcio 1908".

Lo ha dichiarato il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale dopo aver appreso dei danneggiamenti subiti dal mezzo nel corso della notte. Stamani gli addetti del Ctt Nord hanno trovato il bus imbrattato di scritte offensive ('A Massa non si passa') e disegni di cattivo gusto. L'autobus era parcheggiato nel deposito della Ctt in via Catagnina a Massa.

"Si tratta di un atto vandalico vero e proprio, compiuto sulla base di sentimenti anti-sportivi e che danneggia un bene di valore. Sono convinto che questo non intaccherà l'atteggiamento positivo dei tifosi nei confronti della squadra e non rovinerà il clima di entusiasmo con il quale la città tutta segue le ottime gesta dei gialloazzurri", ha aggiunto il primo cittadino.

Il bus è il risultato di una collaborazione commerciale una collaborazione tra Ctt Nord srl e Carrarese calcio 1908 per la stagione sportiva 2018/19 ed è stato realizzato grazie al contributo degli sponsor (Santi Marmi srl, Sa.ge.van. Marmi, Marmi Carrara, Cooperativa Gioia Gualtiero Corsi): si tratta di un mezzo decorato con il supporto di Qp-outdoor, con le immagini della squadra di calcio carrarina.