Vandali al Monte di Pasta Parco costretto a chiudere

Il Monte di Pasta è chiuso per atti vandalici. Il parco è gestito dall’associazione Uisp Grande età e il presidente, Paolo Casotti, ha bussato agli uffici della questura per sporgere denuncia contro ignoti. "Non è la prima volta – racconta –. Un anno fa avevano divelto la staccionata, un pezzo di recinzione che delimita gli orti urbani, ma stavolta hanno fatto una vera e propria prova di forza. Hanno rovesciato il wc chimico e lo hanno fatto rotolare giù per la scarpata. Si è fermato contro gli alberi ma è rimasto lì, impigliato, e sotto c’ è la strada. Per motivi di sicurezza il parco resterà chiuso fino a quando non sarà ripristinata la situazione. Non è facile rimuovere quella struttura e ci vorrà un intervento mirato, con attrezzi adatti tipo una piccola gru". Ma chi può essere stato? "Dalle testimonianze – dice Casotti – pare sia opera di 4 o 5 ragazzi visti da qualcuno in cima al monte, ma nulla di certo. Le telecamere non possiamo metterle. Abbiamo attivato un sistema di allarme ma solo intorno all’area del bar, non possiamo estenderlo di più. I danni alla recinzione sono stati riparati senza problemi, ma togliere questo wc chimico rimasto incastrato tra gli alberi non sarà una facile impresa".

Che fare di fronte a questi episodi di inciviltà? Ricordiamo che c’è un’altra struttura, il nuovo campo scuola, preso di mira più volte dai vandali. "Non è facile gestire un’area vasta come il Monte di Pasta – osserva Casotti – ed è impensabile la figura di un guardiano. Un po’ come succede al campo scuola, vandalizzato già sei volte. Sono spazi lontani dalle abitazioni e dove questi vandali agiscono indisturbati. Niente, cercheremo di rimettere il parco in sicurezza nel minor tempo possibile in attesa di progetti di valorizzazione. Abbiamo partecipato al bando della Regione per cui sono fiducioso. In corso abbiamo l’assunzione di due detenuti che faranno un corso di formazione per la manutenzione del verde. Il bando inoltrato prevede la continuità con il lavoro dei detenuti e altre iniziativa tipo l’apiario didattico e un centro estivo". Insomma, il parco cittadino tornerà a rivivere nonostante i vandali.

Angela Maria Fruzzetti