Vandali al liceo. Rubano tablet e lavagne hi-tech

Anche ieri mattina, al loro rientro a scuola dopo la pausa domenicale, il personale scolastico e gli studenti del liceo scientifico e istituto grafico di Villafranca hanno trovato la sorpresa. Risulterebbero sottratte alcune apparecchiature informatiche – lavagne magnetiche e tablet – presenti all’interno del plesso di Via San Francesco.

È solo l’ultimo dei vandalismi con cui l’istituto superiore si trova a fare i conti dall’inizio dell’anno scolastico, preso d’assalto da ripetuti episodi di effrazioni e danneggiamenti. Già sabato mattina, dopo il ponte dell’Immacolata, il rientro a scuola è stato segnato dagli esiti di vandalismi consumati ai danni della palestra del plesso. Testimonianze riferiscono di bisogni fisiologici lasciati in vista nel WC, danneggiamenti al sacco da boxe, casacche per i giochi di squadra insozzate e abbandonate a terra, resti di bombolette di vernice andate a fuoco ed un estintore manomesso, probabilmente utilizzato per lo spegnimento delle fiamme. Ma già in precedenza erano stati scassinati e rubati gli spiccioli dai distributori automatici di bevande e snack. Nonostante i lucchetti, le macchinette all’interno dell’istituto sono state prese di mira varie volte. Allertate dal personale scolastico, ogni volta sono puntualmente intervenute le forze dell’ordine. Raggiunto telefonicamente il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, ha dichiarato: "Sono in corso le indagini dei carabinieri. Confido nel loro lavoro per mettere la parola fine a questi vandalismi".

Michela Carlotti