Vandali a palazzo, la sindaca dal prefetto. La Procura apre un fascicolo

CARRARA

Da palazzo civico si insiste sull’insicurezza. L’episodio del balordo entrato di notte che ha messo a soqquadro gli uffici della sindaca Serena Arrighi, della rappresentante dell’ufficio di gabinetto Marella Marchi e dell’assessore al Bilancio Mario Lattanzi, ha seminato profondo sgomento fra i diretti interessati e fra i dipendenti.

Dopo la denuncia alla polizia, la sindaca ha riferito l’accaduto al Prefetto. Nella denuncia ha raccontato cosa hanno ttrovatole donne delle pulizie lunedì mattina all’alba, al momento sono stati acquisiti tutti gli atti, reperti, volantini e foglietti trovati sulle scrivanie e la Procura ha aperto un’inchiesta. La sindaca ha riferito di aver trovato tracce organiche, resti di cibo, suppellettili devastate, ma anche computer accesi, chiavi prelevate e chiavette usb perse lungo le scale.

In particolare si dovrà indagare sulla porta d’ingresso di palazzo civico che non ha avuto alcun segno di effrazione sul fatto che il rumeno potesse non essere stato solo. Su una scrivania è stato trovato un foglietto con la piantina del Comune con i tre uffici devastati segnalati da un cerchio. Si dovrà far luce su numerosi dettagli per capire se l’uomo trovato ubriaco avesse agito da solo, o se fosse entrato in Comune dopo che altri erano passati per prendere atti e bruciare documenti. Resta il giallo della chiavina usb trovata sulle scale con i vecchi bilanci di palazzo. Non si capisce a chi potessero interessare atti che sono pubblici e che già a loro tempo uscirono su tutti i giornali.

Non è la prima volta che palazzo civico viene preso di mira da vandali e malintenzionati. Già ai tempi del sindaco Lucio Segnanini arrivarono bossoli che vennero subito portati all’attenzione della digos così come vennero dati alle fiamme uffici e scrivanie di dirigenti che forse non avevano accontentato qualcuno.