Valzer tra assessori. Via Vietina, c’è Galeotti

Un cambiamento al femminile, nel Comune di Villafranca. L’assessore Alice Vietina lascia il posto alla collega Veronica Galeotti. Lo spiega in una nota. "Ho partecipato alla mia ultima giunta e al mio ultimo consiglio come assessore alla cultura di Villafranca - si legge -. Da maggio mi sono trasferita a Modena per motivi familiari e lavorativi, prima della mia partenza avevo informato il sindaco della mia scelta e insieme avevamo deciso che avrei mantenuto il mio incarico fino alla fine dell’estate, ma ora credo sia giunto il momento di ufficializzare le dimissioni. È stato un grande onore essere nominata assessora alla cultura per due mandati consecutivi dal sindaco Bellesi, gli sarò sempre grata per la stima e la fiducia. Spero di aver svolto dignitosamente il mio compito, ho profuso il massimo impegno e ho lavorato sempre al meglio delle mie capacità e possibilità. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta in questi otto anni e i cittadini di Villafranca che mi hanno dimostrato fiducia, dandomi il loro voto. Oltre a tante manifestazioni e collaborazioni che mi porterò sempre nel cuore, ho visto realizzarsi obiettivi come l’inaugurazione della biblioteca, il trasferimento del centro giovanile in un ambiente più spazioso e adatto, ho visto il Museo etnografico rivivere dopo la chiusura e tornare una grande manifestazione storica a Filetto dopo la fine del Mercato medievale. Non è un addio, resterò fino alla fine del mandato a disposizione dei villafranchesi, del sindaco e dei miei compagni di amministrazione, ormai diventati amici preziosi e irrinunciabili". "Alice ha lavorato molto e bene - aggiunge Veronica Galeotti - ho assunto le sue deleghe e spero di riuscire a fare quanto ha fatto lei, nonostante le pochissime risorse a disposizione. Mi impegnerò anche io con passione e dedizione".

M.L.