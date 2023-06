Vademecum degli studenti Viaggio tra scie e impronte

Cosa fare se si vede una tartaruga marina? E se si dovessero notare le sue tracce? Come riconoscerle? Lo hanno spiegato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Paolo Ferrari di Marina di Massa in un video diffuso tramite i social e rilanciato dalla pagina Facebook del Centro didattico Wwf dei Ronchi.

I ragazzi passeggiano sulla spiaggia a caccia di tracce sulla sabbia. E iniziano a interrogarsi: "Sai che questa estate non lontano dalla nostra scuola Paola Ferrari sono stati ritrovati dei nidi di tartaruga marina? E c’è la possibilità che possa succedere di nuovo nelle spiagge di Marina di Massa – dicono gli studenti – Sapresti riconoscere le loro impronte?". La domanda è rivolta a tutti, adulti e giovani: ciascuno può fare la propria parte per difendere questi giganti del mare. I ragazzi si danno poi da fare, simulando sulla sabbia il movimento delle pinne e del carapace, letteralmente disegnando queste grandi impronte-scia.

Le tartarughe marine quando si muovono "lasciano una scia che sembra quasi quella di un pneumatico – spiegano gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Marina di Massa, istituto comprensivo Massa 3 – Può essere a forma di ’U’ o ’V’". La parte centrale è il ’piastrone’, poi lateralmente lo studente traccia il segno lasciato dalle pinne in movimento. Poi i ragazzi si chiedono cosa sia giusto o si debba fare vedendo "una tartaruga che sta deponendo le uova". "Sarebbe un bel colpo di fortuna, vederne una – replica la compagna di classe – Ma bisogna mantenere la calma. Ci si deve allontanare subito di almeno 20 o 30 metri. Questo per far sì che la tartaruga non ci veda, inoltre sempre per non disturbarla non bisogna fare fotografie con il flash. Soprattutto occorre chiamare la Guardia costiera al numero 1530. L’importante è anche spiegare a chi è intorno queste regole, in modo che l’animale non fugga prima di aver deposto le uova. Va chiamato il 1530 anche nel caso in cui si dovessero trovare soltanto le tracce". I nidi di tartaruga sono preziosi e i ragazzi lo sanno bene: "Da lì nasceranno tante tartarughine che renderanno il nostro mare sempre più bello. Accogliamole come si deve!". Infine un messaggio di sensibilizzazione alla lotta contro l’abbandono rifiuti in spiaggia.

Intanto il Centro didattico Wwf Ronchi è in piena attività: sono terminati in questi giorni i corsi di educazione ambientale con le scuole durante i quali sono stati prodotti materiali, filmati e portate avanti tante attività in vista dell’avvio di stagione. Il Centro – che si occupa del recupero di tartarughe marine e di terra – infatti accoglierà turisti e curiosi: sarà tutto pronto per far conoscere con video e mostre le bellezze del nostro territorio.