Massa, 14 maggio 2021 - Stanno migliorando le condizioni di Virginia, la tirocinante 23enne di Massa alla quale domenica scorsa sono state iniettate per errore ben quattro dosi di vaccino Pfizer tutte insieme: lo apprende stasera l'Ansa dalla madre. "Le analisi sono discrete e la disidratazione eccessiva dei giorni scorsi è un po' diminuita", spiega la mamma della 23enne che ha inviato i risultati delle ultime analisi della ragazza al virologo Fabrizio Pregliasco, che l'ha presa in cura.

"Il dottor Pregliasco vuole però visitare mia figlia e ci aspetta venerdì prossimo", aggiunge, con la speranza che lo specialista possa tranquillizzare la figlia. "Sono stati giorni pesanti, ha mille paure e stiamo pensando di ricorrere a un aiuto psicologico - dice sempre la madre della 23enne - perché la pressione è stata tanta".

Riguardo a un'eventuale iniziativa legale, la madre, che è avvocato ribadisce: "Non procederemo penalmente, perché non vogliamo rovinare la vita a nessuno. Stiamo valutando però la richiesta di danni in sede civile, in base a come starà mia figlia nelle prossime settimane, non soltanto fisicamente, ma anche psicologicamente ed emotivamente".

