Vacanzieri ’longevi’ A Montignoso da 35 anni

Galeotta fu un’amicizia giovanile e una vacanza in quel paese gioiello di confine fra la costa apuana e quella versiliese. Fu amore a prima vista. Da allora una coppia di Torino trascorre tutte le sue estati a Montignoso. O ancora meglio, nei paesi a monte di Montignoso, dalla Serra a Cerreto. E non stiamo parlando di proprietari di seconde case. Annamaria e Alberto ogni anno affittano un appartamento o una casa e nel tempo hanno creato un legame fortissimo con la comunità locale. Tanto da spingere gli amici montignosini a organizzare per loro una festa a sorpresa martedì pomeriggio con riconoscimento ufficiale della loro ‘fedeltà’ da parte dell’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Gianni Lorenzetti e della delegata al turismo, Eleonora Petracci. D’altronde 35 anni di matrimonio turistico vanno festeggiati come si deve.

Una "straordinaria storia di affetto per il nostro territorio ha portato Annamaria Dati e Alberto Marino a creare ricordi preziosi, a rafforzare legami con la comunità. Il loro amore per Montignoso è un esempio meraviglioso di come un luogo possa diventare un rifugio. La cerimonia di festa, che si è tenuta a Cerreto, è stata un’occasione per riunire la nostra comunità. La festa non sarebbe stata possibile senza l’attenzione e la generosità degli abitanti che hanno segnalato la storia".

L’amministrazione ha consegnato loro un riconoscimento speciale, una pergamena, come segno di gratitudine. "Si sono commossi – racconta Petracci – perché per loro Montignoso non è un luogo di vacanza ma un posto dove ristorare il cuore. Sono venuti la prima volta in vacanza qua perché Alberto studiava al Dams di Bologna assieme alla sorella di una residente di Montignoso e tutto è nato così. E’ stata una festa davvero speciale e abbiamo intenzione di istituire un riconoscimento annuale per premiare i turisti più fedeli".