Vab e Consolato del mare nella nuova sede operativa

Vab e Consolato del mare inaugurano, oggi alle 16, la nuova sede operativa all’interno dell’ex mattatoio a San Ceccardo. Previsto l’arrivo di un centinaio di volontari da tutta la Toscana. Tra gli invitati anche la sindaca Serena Arrighi e il presidente della Regione Eugenio Giani. Nell’occasione saranno presentati anche i nuovi mezzi e attrezzature in dotazione alle due associazione che fanno parte della Protezione civile del Comune di Carrara: la Vab anche della Colonna mobile della Regione Toscana. Si tratta di un furgone Pc, un’autobotte 4x4 da 7mila litri, un Bobcat con benna forche e spazzolone, un muletto da 30 quintali, un generatore da 14kw, un’idrovora da 6mila litri al minuto e un ufficio mobile di coordinamento che sarà gestito assieme al Consolato del mare. L’antincendio boschiva è presente a Carrara dal 1992, l’attuale presidente è Dennis Bruzzi e vi operano 75 volontari. La nuova sede di proprietà comunale, in attesa che l’ex capannone Cat di via Giovan Pietro tornerà a essere la casa della protezione civile, grazie ad alcuni interventi fatti dai volontari costituirà la base operativa per le attività svolte sul territorio nei settori della prevenzione e repressione degli incendi boschivi e della protezione civile.

"Da 33 anni i 75 soci di Vab Carrara, tutti volontari, operano nel supporto ad enti ed istituzioni – spiega Bruzzi – mettendo in campo i propri automezzi e le attrezzature di cui l’associazione dispone. Nell’ultimo anno sono una trentina gli interventi effettuati in emergenza ed altrettanti quelli di prevenzione e collaborazione con gli enti nell’esecuzione di servizi di varia tipologia. Le situazioni emergenziali conseguenti a fenomeni atmosferici avversi sono sotto l’occhio di tutti, e la Vab Carrara rappresenta un importante supporto per l’amministrazione comunale. Oggi i volontari organizzeranno il loro open day, accogliendo rappresentanti delle istituzioni, ospiti e simpatizzanti, per tagliare i nastri della nuova autobotte antincendio, di due nuovi furgoni, di una nuova idrovora carrellata ad alta capacità, del nuovo gommone per il soccorso alluvionale, di un generatore e di altre attrezzature per sollevamento e sterro, sempre utili negli interventi".

Oggi sarà inaugurato anche l’ufficio mobile di coordinamento che Vab gestirà assieme in partenariato con il Consolato del mare. Queste invece le altre dotazioni di Vab: due Pick-up, un’autobotte 4x4 da 4mila litri, un Iveco Scam 4x4 cassonato, cinque idrovore che vanno da 600 a 2.500 litri al minuto, quattro generatori da 1kw a 6 kw e otto motoseghe professionali.

Alessandra Poggi