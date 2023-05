Va in scena ’Massa in fiore’

Torna oggi la grande festa di ’Massa in fiore’, in piazza Aranci, dalle ore 9.30 alle 19.30. Un evento all’insegna dei profumi e dei colori, con esposizione e vendita di piante e fiori da interno, da giardino e per l’orto e numerose attività collaterali di animazione con laboratori per i più piccoli, esposizioni artistiche-culturali e installazioni floreali. E’ l’8ª edizione della manifestazione nel cuore del centro storico, promossa dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, in collaborazione con Coldiretti e col patrocinio del Comune. Saranno presenti produttori orto-florovivaistici locali, che aderiscono alla rete di Campagna Amica, arrivati anche dalla Versilia e da Lucca. In mostra, sullo sfondo di Palazzo Ducale, ci saranno tutti i fiori della bella stagione.