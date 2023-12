Va in scena la ’partita del cuore’. Amministratori in campo per i Centri di socializzazione

Si terrà sabato, alle 14.30, al campo ’Scirea’ di a Barbarasco, nel comune di Tresana la ’Partita del Cuore-Torneo di Natale’ di calcio a 5 in favore dei Centri di socializzazione della Lunigiana, ovvero Caprio, Moncigoli e Quercia oltre al Centro Eduplay di Bagnone. "Ringrazio il direttore della Società della Salute, Marco Formato, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e tutti i sindaci dei Comuni che hanno voluto patrocinare l’iniziativa – afferma il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, che ospiterà la Partita del Cuore –. I Centri di socializzazione della Lunigiana sono splendide realtà perfettamente funzionanti, che meritano tutto il nostro sostegno. In occasione di questo evento sportivo raccoglieremo donazioni per i Centri di socializzazione e inoltre sarà possibile acquistare il calendario 2024 realizzato dai ragazzi dal titolo “I cuochi pasticcioni”, che è davvero bellissimo".

In occasione della Partita del Cuore si affronteranno 3 squadre: Sindaci, Atletico Tresana A e Atletico Tresana B. La formula è quella di un girone unico all’italiana: la squadra di calcio a 5 che totalizzerà più punti si aggiudicherà il torneo. "Mai come in questa occasione conterà partecipare – afferma Mastrini – e dare il proprio contributo, sia giocando, sia partecipando (l’offerta è libera, ndr)". Il reportage fotografico della Partita del Cuore sarà realizzato da Lunigiana World.

Questa la squadra dei sindaci e degli amministratori locali: Jacopo Ferri (Pontremoli), Lorenzo Pascucci (Massa), Alessandro Vannini (Tresana), Omar Tognini (Licciana Nardi), Filippo Frugoli (Massa), Matteo Mastrini (Tresana), Matteo Basteri (Massa) e Andrea Cella (Massa) All. Luisito Caldi.