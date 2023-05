"Va fermato qualsiasi ampliamento E occorre ripristinare la spiaggia"

Quando si parla del porto di Marina di Carrara i Paladini Apuoversiliesi, e non solo loro, drizzano le antenne. "Non abbiamo mai detto – sostiene la presidente dell’associazione Orietta Colacicco – che il porto vada cancellato, piuttosto che dovrebbe partecipare in larga parte al ripristino della costa visto che è la vausa dell’erosione della spiaggia. E soprattutto esprimiamo grande preoccupazione rispetto al progetto di ampliamento che potrebbe far aumentare il fenomeno erosivo, in modo tale da vanificare i notevoli investimenti necessari – dai nostri calcoli 32 milioni di euro – per intervenire dalla Partaccia fino a Vittoria Apuana". Una cifra che non coincide, neanche lontanamente, con quanto ventilato dall’Autorità portuale e neppure con quanto affermato da amministratori locali e regionali. "E’ un problema di risorse – dice Colacicco –. L’Autorità portuale ha parlato di una disponibilità di 2 milioni all’anno. Ma facciamo notare che solo per il primo ripascimento di 800 metri a Poveromo la Regione ha speso 3 milioni".

La massima attenzione dei Paladini è rivolta al progetto di ampliamento del porto. "Potrebbero essere vanificati tutti gli investimenti sull’erosione. Come potrebbe aumentare il rischio idrogeologico – afferma la presidente –. Il piano e il nuovo rapporto ambientale attesi per fine anno ancora non sono stati pubblicati perché, come sostiene Sommariva, ’numerose sono le richieste della sottocommissione del Ministero dell’Ambiente pervenute al termine della fase di scoping del procedimento Vas in essere’. Il piano sarè pubblicato forse a giugno e allora, dopo averli fatti esaminare dagli esperti, invieremo le nostre osservazioni insieme a quelle delle categorie economiche apuoversiliesi".

Insomma, la ’battaglia’ continua. E i Paladini non sono da soli. "Nel frattempo –informa Colacicco – abbiamo incontrato il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che abbiamo allertato sulla situazione con immagini e con una lettera firmata dai Paladini e da Unione proprietari bagni, Ccn, Confcommercio, Associazione agenzie immobiliari e Associazione albergatori di Forte dei Marmi e ancora da Consorzio balneari Massa, Associazione bagni di Cinquale, Ageparc, Cna balneari, Federalberghi costa apuana e Confesercenti Fiba Massa e Toscana. Cautela è la parola usata dal ministro, cui abbiamo chiesto un incontro ufficiale. Cautela è la nostra massima e in questo segno andiamo avanti. L’ampliamento della diga foranea e varie altre opere potrebbero incrementare quel disastro che è sotto gli occhi di tutti e mettere a rischio l’economia del mare fatta di bagni, alberghi, ristoranti, negozi, agenzie Immobiliari e l’indotto, con un’occupazione di 60mila addetti e un fatturato di 3 miliardi l’anno". L’ultima stoccata è per la Regione: "Il presidente Giani ha detto che è per l’ampliamento del porto. Ok, ma non è di sua competenza. La legge infatti ha esautorato le Regioni dall’approvazione dei piani regolatori dei porti".

Luca Cecconi