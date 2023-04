Va dal medico condotto e gli portano via l’auto

E’ andato dal medico di famiglia, ha parcheggiato davanti all’ambulatorio a Filattiera e quando ha finito la visità si è ritrovato a... piedi. Una brutta sorpresa martedì per un pensionato residente nel capoluogo. La sua auto, una Fiat Panda grigia nuovo modello, non era più nel parcheggio vicino allo sportello bancario dove l’aveva lasciata. L’uomo, che prima della pensione era contitolare di un’impresa edile di famiglia, sembra che avesse perso di vista l’auto, con le chiavi sul cruscotto, per un tempo brevissimo, giusto quello necessario per affacciarsi alla porta delll’ambulatorio medico. Un’abitudine ancora abbastanza diffusa nei paesi, dove ci si conosce un po’ tutti, quella di lasciare le chiavi sull’auto. Pochi minuti, un lasso di tempo brevissimo invece l’altra mattina è bastato al ladro per salire a bordo, rimettere in moto la Panda e allontanarsi non visto. Comprensibile lo stupore e l’amarezza del pensionato al suo ritorno nel parcheggio, al quale non è restato che sporgere denuncia per il furto subito. Fino a ieri sera, della Panda, nessuna notizia.

Roberto Oligeri