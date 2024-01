"Va convocato il tavolo al Ministero"

Regione e Comune di Massa segnalano l’urgenza di definire il futuro industriale della Sanac a tutela dell’attività e dei posti di lavoro. Lo scrivono Valerio Fabiani, consigliere di Giani per il lavoro, e il sindaco Francesco Persiani in una lettera al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto. Oggi scadono i termini per le manifestazioni d’interesse per l’acquisto del gruppo che comprende 4 stabilimenti. Regione e Comune chiedono al Mimit la convocazione del tavolo istituzionale entro fine mese. Sanac, con la cassa integrazione, è attualmente in pareggio ma soffre la sospensione delle commesse di Acciaierie d’Italia. Fabiani e Persiani ricordano che il Mimit può ripristinare quei rapporti economici fra ‘cliente’ e ‘fornitore’ venuti meno con la separazione di Sanac dall’ex Ilva o predisporre soluzioni alternative alle aste.